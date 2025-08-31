الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة الرهينة الإسرائيلي عيدان شتيوي

جاء في بيان الجيش: "بتوجيه مشترك من مقر شؤون المختطفين في شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، أنقذ جثمان المختطف عيدان شطيوي".

وأضاف: "العملية المعقدة نُفذت من قبل قوات جيش الدفاع بقيادة القيادة الجنوبية، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات العسكرية والقوات الخاصة. وقد أتاحت المعلومات الاستخباراتية الدقيقة من مقر شؤون المختطفين في شعبة الاستخبارات وجهاز الأمن العام تنفيذ العملية".

وأوضح البيان أنه: "بعد إجراء عملية تحديد الهوية في المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الجنائية في شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، قام طاقم شؤون المختطفين في هيئة القوى البشرية بإبلاغ عائلته".

وختم البيان: "جيش الدفاع الإسرائيلي، جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل يشاركون عائلات الضحايا أحزانهم وسيواصلون بذل كل الجهود لإعادة جميع المختطفين".