قتلى وجرحى في استهداف إسرائيلي لمخبز في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد مراسل rt باستهداف القوات الإسرائيلية خيام النازحين غربي مدينة غزة ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر طبية اليوم بأن سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي نفذها الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة أن مستشفى الشفاء استقبل 11 قتيلا جراء غارة على حي النصر غرب مدينة غزة، فيما أشار مصدر في المستشفى المعمداني إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

كما قتل الشقيقان عماد وطه زقوت في هجمات منفصلة وسط القطاع.

وتعرض محيط المجمع الإسلامي جنوبي حي الصبرة لقصف مدفعي أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تأكيد حصيلة الإصابات بعد.

كما سجلت الساعات الماضية 10 حالات وفاة بينها 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع، بحسب بيانات وزارة الصحة.