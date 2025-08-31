"أسطول الصمود العالمي" ينطلق نحو غزة لكسر الحصار: انتظرنا طويلاً تحرك الحكومات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن المتحدث باسم "أسطول الصمود العالمي"، اليوم الأحد، تأسيس "حركة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني"، مضيفاً أنّ المجاعة في قطاع غزة متعمدة ومن صنع الإنسان.

وأشارت الناشطة السويدية في "أسطول الصمود" غريتا تونبرغ، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "إسرائيل" ترغب بمحو الدولة الفلسطينية والاستيلاء على قطاع غزة و"لا أدري ما الذي يحرك الناس".

"حكوماتنا فشلت في التحرك ونسعى إلى تعبئة الناس وحشدهم من كل حدب وصوب"

وأضافت غريتا، أنّ "حكوماتنا فشلت في التحرك ونسعى إلى تعبئة الناس وحشدهم من كل حدب وصوب".

من جانبه، أكّد الناشط محمد نادر النوري، بلوغ "اللحظة الحاسمة ونحن على وشك الإبحار ونحن جزء من هذا التاريخ وقد انتظرنا طويلاً تحرك الحكومات".

كما أعلن أنّ زعيم "حملة الصمود" هو رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

من جهته، لفت عضو لجنة تنظيم أسطول الصمود، تياغو أفيلا، إلى أنّ "غزة تحت الحصار والإبادة والتطهير العرقي منذ 18 عاماً"، مؤكداً بالقول "نحن جزء من حركة تمرد عالمية ضد الاستعمار".

كما أكّدت الناشطة الحقوقية ياسمين أجار "التعرض للاعتداء والخطف عندما أبحرنا في السفينة مادلين لكننا سنعود".

وينطلق الأحد، مئات الناشطين الدوليين من 44 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبري، والسياسية البرتغالية ماريانا مورتجوا، للإبحار من عدّة موانئ إسبانية، باتجاه قطاع غزّة على متن عشرات القوارب المحملة بالمساعدات الإنسانية.