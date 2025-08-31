عشرات الشهداء في غزة والاحتلال يفقد 900 عسكري منذ طوفان الأقصى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 88 شهيدا و421 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 30 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، منهم 16 من طالبي المساعدات.

وبذلك ارتفعت أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 63 ألفا و459 شهيدا و160 ألفا و256 جريحا.

وقال أطباء في مجمع الشفاء إن معظم المصابين في القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في حي الرمال هم نساء وأطفال، وإن حالاتهم خطيرة.

كما قصف الاحتلال مخبزا شعبيا وخيمة في حي النصر غربي مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط 12 شهيدا.

وأكد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على فلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 3 فلسطينيين منهم طفل استشهدوا في غارات إسرائيلية على جباليا شمالي القطاع.

خسائر الاحتلال

ميدانيا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مصرع جندي برتبة رقيب أول من سرية اللوجستيات التابعة للفرقة 36 في معارك جنوب قطاع غزة السبت، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجندي قُتل بنيران صديقة، دون تقديم توضيحات لما جرى.

وبهذا يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا على جبهات القتال كافة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 إلى 900 ضابط وجندي.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين من لواء غولاني بجروح طفيفة جراء انفجار قنبلة فيما وصفته بحادث عملياتي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

المقاومة ترد

من جهتها، قالت كتائب القسام إنها استهدفت أمس دبابة ميركافا وجرافة عسكرية بقذيفة "الياسين 105" وعبوة شواظ في شارع 8 جنوب غربي حي الزيتون بمدينة غزة.