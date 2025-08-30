"أنصار الله": استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في الغارات الإسرائيلية على صنعاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت رئاسة حكومة صنعاء عبر بيان أن "العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من رفاقه الوزراء وهم في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها"، مضيفة أنه توفي مع عدد منهم، كما جرح آخرون بإصابات متوسطة وخطيرة وهم تحت العناية الصحية، عصر يوم الخميس، الخامس من ربيع الأول 1447هـ (28 أغسطس الجاري).

وأشارت الحكومة إلى أنها ستقوم بدورها في تصريف الأعمال وستستمر المؤسسات في تقديم خدماتها ولن تتأثر "مهما بلغ حجم المصاب"، مشددة على مواصلتها دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في غزة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم الخميس الماضي، تنفيذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن الهجوم يستهدف قادة بارزين.

من جهتها نفت حكومة صنعاء الأنباء التي تحدثت عن استهداف قياداتها، مؤكدة أن ما يجري هو "استهداف لأعيان مدنية وللشعب اليمني بأكمله بسبب مواقفه الداعمة لغزة".

ويشار إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" كان من بين من أعلنت إسرائيل استهدافهم في غارات يوم الخميس، إلا أنه خرج بالأمس في بيان رسمي، أكد من خلاله أن الاستهداف الإسرائيلي لن يمر دون عقاب.