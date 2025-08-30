غزة.. قتلى وجرحى بتفجير الجيش الإسرائيلي روبوتات مفخخة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير روبوت مفخخ لتدمير منازل المواطنين في جباليا النزلة شمال غزة، كما قام بتفجير 4 روبوتات مفخخة وتدمير عشرات المنازل جنوبي حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقد تطايرت شظايا الروبوتات المفخخة التي تم تفجيرها في المربعات السكنية جنوبي مدينة غزة وفي جباليا النزلة شمالا تطايرت بكثافة وأصابت منازل المواطنين على بُعد مئات الأمتار.

وفي آخر التطورات الميدانية في القطاع مع الحرب الإسرائيلية المستمرة:

5 قتلى في قصف خيام نازحين بمواصي خان يونس.

قصف خيمة نازحين في أرض السفينة قرب مستشفى حمد القطري شمال غربي غزة.

مصادر في مستشفيات غزة: 21 قتيلا في غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين بالقطاع منذ فجر اليوم.

5 قتلى وعدد من المصابين في غارة على منزل بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف دوار النزلة شمال غزة

قتيل واحد في استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

إطلاق نار متواصل منذ ساعات الفجر في محيط مركز توزيع المساعدات الأمريكية بمنطقة الشاكوش شمالي غرب مدينة رفح.

قتيل من منتظري المساعدات برصاص الجيش الإسرائيلي قرب "نتساريم" وسط قطاع غزة.

قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا من 3 طوابق محيط مجلس الوزراء غربي تل الهوا بمدينة غزة.

قتلى في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة تمراز في دير البلح وسط القطاع.