نجاح ثالث عملية للشرطة الايرانية ضد الإرهابيين..اكتشاف خلية ارهابية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في إشارة إلى عمليات قوى الامن الداخلي الأخيرة، قال العميد سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني: بعد تحديد هوية 8 إرهابيين متورطين في حادث إيرانشهر الإرهابي وقتلهم، واكتشاف ورشة لتصنيع المتفجرات والستراات الناسفة، نجحت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة هذه المرة في تحديد مقرّ آخر لخلية ارهابية في مدينة خاش احدى توابع محافظة سيستان وبلوشستان.

وأضاف المتحدث باسم قوى الامن الداخلي: خلال تفتيش مقرّ الخلية هذه، عُثر على كمية كبيرة من المواد الأولية لصنع القنابل والسترات الناسفة والمعدات العسكرية وصودرت.

من الجدير بالذكر أنه بناء على أمر قائد شرطة البلاد، كانت عملية واسعة النطاق ضد العناصر الإجرامية والجماعات الإرهابية مدرجة على جدول أعمال قوى الامن الداخلي وتم متابعتها بكل جدية في الأيام الأخيرة.

