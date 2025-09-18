استشهاد قائد شرطة بمحافظة سيستان شرق إيران متأثراً بجراحه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أستشهد العقيد "إبراهيم فضلي"، قائد شرطة قضاء "سيب وسوران" بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، الذي أصيب بجروح بالغة في الهجوم الإرهابي على طريق زاهدان-خاش يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، أطلقت عناصر إرهابية النار على سيارة تابعة لشرطة قضاء "سيب وسوران" على محور خاش-زاهدان، ما أدى إلى استشهاد اثنين من مسؤولي الأمن.

وأُقيمت صباح اليوم في مدينة زابل مراسم تشييع جثمان الشهيدين "يونس صياد أربابي" و"إبراهيم بيري"، الشهيدين اللذين سقطا في هذا الحادث، بحضور أهالي محافظة سيستان وبلوشستان.

ويقع قضاء سيب وسوران في جنوب شرق محافظة سيستان وبلوشستان شرق إيران وتبعد عن مدينة زاهدان (مركز المحافظة) حوالي 400 كيلومتر.

