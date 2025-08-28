تفكيك ورشة لزمرة جيش الظلم الارهابية لانتاج عبوات ناسفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران العميد محمد رضا إسحاقي: خلال عمليات التفتيش المكثفة وتطهير مخابئ الإرهابيين الذين قُتلوا يوم أمس، تم العثور على 64 فتيلًا كهربائيا محلي الصنع، و24 جهاز استقبال عن بُعد، و5 قنابل يدوية الصنع، وقنبلتين يدويتين عيار 40 ملم، و5 كيلوغرامات من المتفجرات محلية الصنع، و11 جهاز تحكم عن بُعد كهربائي، 140 مترا من فتائل التفجير، وعبوة ناسفة محلية الصنع جاهزة للتفجير، وكميات من الأسلحة والذخيرة.

وأوضح العميد إسحاقي: ان الخلية الارهابية كانت تهدف إلى دفع أجواء المحافظة نحو انعدام الأمن والفوضى من خلال مهاجمة البنية التحتية الاقتصادية، وتفجير الأماكن المزدحمة، وحرمان المواطنين من الامن والاستقرار.

يذكر ان مقر "القدس" التابع لحرس الثورة الاسلامية جنوب شرق ايران اعلن يوم أمس مقتل 13 إرهابيا خلال 3 عمليات مشتركة للحرس الثوري والقوى الامنية في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان.

