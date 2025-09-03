إزاحة الستار عن التقرير السنوي حول الإرهاب في إيران للعام 1403

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدرت مؤسسة هابيليان التقرير السنوي المتعلق بالإرهاب في إيران لعام 1403( 2024 – 2025) و إن هذا التقرير يوثق نشاط الجماعات الإرهابية ضد إيران ومواطنيها داخل الحدود وخارجها، مع ترتيب زمني دقيق للأحداث بحسب الأيام والأشهر.

وقد تولت مؤسسة هابيليان جمع البيانات وإجراء البحوث ونشر التقرير، الذي يعرض تفاصيل العمليات الإرهابية، وهوية المنفذين، إضافة إلى الشهداء الذين سقطوا خلالها.

بحسب التقرير ، فقد أسفرت الهجمات الإرهابية خلال العام الماضي عن استشهاد 100 شخص، بينهم 98 إيرانيا واثنان من غير الإيرانيين، منهم امرأتان و98 رجلاً.

كما يوضح التقرير أن 84 شخصاً استشهدوا داخل إيران، فيما ارتقى 16 آخرون خارج البلاد. أما الجهات المنفذة، فقد جاءت جماعة "جيش الظلم" الإرهابية في الصدارة بتنفيذ 27 عملية، تلتها قوات الكيان الصهيوني بواقع 9 عمليات.

و شهد عام 1403 ( العام الإيراني تبدأ من 21 مارس )وقوع 52 عملية إرهابية، وقع معظمها – أي 36 عملية – في محافظة سيستان وبلوشستان.

ويشتمل التقرير الذي صدر بنسختي الفارسية والإنجليزية أيضاً على تحليل مفصل حول الإرهاب خلال العام الإيراني الماضي(1403) ، مع مقارنته بنتائج عام 1402.

........

انتهى/ 278