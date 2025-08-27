روسيا تدعو إسرائيل إلى منع المزيد من تدهور الوضع في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت بذلك وزارة الخارجية الروسية، وقالت في بيان لها: "بحسب المعلومات المتوفرة، تخطط الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة المقبلة للقيام بمحاولة أخرى للاتفاق على مشروع قرار بشأن غزة يركز على التغلب على الكارثة الإنسانية. وتأمل موسكو أن يتم اعتماد مثل هذه الوثيقة هذه المرة".

ولفتت الوزارة الانتباه إلى البيانات الجديدة عن النطاق القياسي للمجاعة في غزة، والتي تشير إلى أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي في القطاع.

وأضافت الوزارة: "يدعو الجانب الروسي، السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع المزيد من تدهور الوضع (في غزة)، ووقف إطلاق النار، وإعادة الوصول الإنساني دون عوائق، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى جميع المحتاجين، بما في ذلك الغذاء".

في وقت سابق، حذر بيان أممي مشترك صادر عن منظمات "الفاو" و"اليونيسف" وبرنامج الأغذية والصحة العالمية من أن نصف مليون شخص في قطاع غزة عالقون في مجاعة.

وأعربت المنظمات الأممية عن قلقها من "التهديد بهجوم عسكري مكثف على مدينة غزة لما له من عواقب مدمرة إضافية على المدنيين"، داعية إلى "ضمان وصول المساعدات لغزة دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية".