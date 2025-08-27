مشروع مصري على هيئة شمعدان يهودي يثير ضجة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ توالت التعليقات على الصور التي انتشرت بشكل موسع على منصات التواصل الاجتماعي في مصر مع تعليقات تؤكد أنها مأخوذة من موقع "غوغل ماب" بينما شكك آخرون في صحة الصور، واعتبروها مقتطعة بطريقة معينة لإعطاء هذا الانطباع، بينما دخل على خط الجدل الباحث الإسرائيلي المتطرف المثير للجدل إيدي كوهين، معلقا على الصورة بأنها "ليست صدفة.

وفي المقابل، علق الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراستا الإسرائيلية بجامعة عين شمس المصرية لـ RT قائلا: "إيدي كوهين، كعادته، أشبه بذبابة تقف على جـرح مفتوح، خرج هذه المرة ليصطاد في الماء العكر محاولًا ‏أن يزج بنفسه في قلب الجدل المثار حول صور منتجع مصري ظهر في هيئة أشبه بالشمعدان اليهـودي. وكأن ‏القضية موجّهة رأسا من إسرائيل، مع أن الموضوع في جوهره لا يتجاوز خطأ تصميم أو مصادفة بصرية، ‏ومع ذلك فإن كوهين يتعمد تحويله إلى مادة سياسية هدفها إشعال مزيد من الجدل في مصر والعالم ‏العربي".

وأضاف عبود: "هذه ليست المرة الأولى التي يتقمص فيها كوهين دور المحلل العارف بخفايا الأمور. فهو يعتمد تكتيكا متكررا: ‏استغلال أي حدث مثير للجدل، ثم ركوب الموجة، ورسم صورة ذهنية موجهة ‏مفادها أن إسرائيل حاضرة وراء كل التفاصيل، وأنها قوة خفية تسيطر على العالم العربي من المحيط إلى ‏الخليج".

وأكد عبود أن الهدف النهائي هو هز ثقة العرب في أنفسهم وفي حصانتهم الفكرية والثقافية، وإيهامهم بأنهم ‏مراقَبون ومحاصرون بلا مفر!، مضيفا أن الحقيقة أن إيدي كوهين ليس أكثر من بوق دعائي في الوحدة 8200، وهي جزء من ماكينة أكبر تتمثل في المخابرات العسكرية. هذه الوحدة المعروفة عالميًا لا تكتفي بجمع المعلومات من المصادر المفتوحة ‏والسرية في العالم العربي، بل تكرّس جزءًا كبيرًا من مواردها لتوجيه قضايا الرأي العام وتضخيم أي حادثة ‏مثيرة للجدل في مصر أو أي بلد عربي. بالنسبة لهم، هذه القضايا فرصة ذهبية: يثيرون الجدل، يزرعون ‏الشك، ويغذون الانقسام‎.‎

والمشروع الذي أثارت صورته الجدل هو منتجع سياحي يتوسط محافظات الدلتا بشمال مصر، ويبعد عن مدينة الإسكندرية نحو 130 كيلومترا، وعن مدينة كفر الشيخ 70 كيلومترا، وعن مدينة المنصورة 87 كيلومترا، وعن المنصورة الجديدة 7 كيلومترات، وفق ما توضح صفحة المشروع على شبكة الإنترنت.

فيما تناول موقع kikar الإخباري الإسرائيلي، القصة، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي المصرية ضجت في الأيام الأخيرة، بعد نشر صور جوية لمنتجع جديد في شمال البلاد، أثارت موجةً من المخاوف والاتهامات الخطيرة.

وانتشرت صورة جوية لمجمع من المباني على الإنترنت، زعم البعض أنها "مستوطنة صهيونية إسرائيلية في قلب الدلتا بشمال مصر".

وقال الموقع العبري إن التعليقات المرفقة بالصور كانت مثيرة، مشيرا إلى أن البعض زعموا أنها مستوطنة صهيونية في قلب دلتا مصر، لأنها على شكل "الشمعدان اليهودي" المعروف.

فيما كشفت صحيفة "النهار" المصرية ، أن هذا ادعاء مضلل تماما، وأن المجمع المعني هو في الواقع "منتجع مارينا دلتا لاجونز"، وهو مشروع معماري ضخم أطلقته مصر بالقرب من المنصورة الجديدة وبلطيم في محافظة كفر الشيخ.

وقال الموقع العبري إنه صُمم المنتجع، الذي بنته شركة العقارات المصرية "دلتا كابيتال"، والتي تعمل منذ عام 2015، بزخارف شمعدان يهودي.

وأضاف الموقع العبري أن هذا التصميم الفريد ليس مصادفة؛ فقد صرّح مسؤولون مصريون بأنه يهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية، وفقًا للصحيفة المصرية، حيث أن الشمعدان، هو رمز ذو دلالة ثقافية ودينية عميقة في اليهودية، ويُعتبر رمزًا وطنيًا لإسرائيل.

وقال الموقع العبري إن منتجع مارينا دلتا لاجونز يمثل توجهًا متناميًا في مصر نحو استخدام الرموز الثقافية في العمارة لتعزيز العلاقات الدولية وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.