الأمم المتحدة تدين قصف إسرائيل لمجمع ناصر الطبي في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم خمسة صحفيين، في الهجوم على مجمع ناصر الطبي في جنوب القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".

وأضاف: "يدين الأمين العام بشدة مقتل فلسطينيين نتيجة الغارات الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس".

وتابع: "دعا غوتيريش أيضا إلى إجراء تحقيق في الغارات، مشددا على أهمية حماية المدنيين والكوادر الطبية والصحفيين".

وختم دوجاريك: "يكرر الأمين العام دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وأكدت مصادر في مستشفيات غزة مقتل 54 شخصا بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 21 في قصف مستشفى ناصر فقط.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تعلقيا على قصف المستشفى: "في وقت سابق من اليوم الاثنين، شنت قوات الجيش الإسرائيلي غارة جوية في منطقة مستشفى ناصر بخان يونس"، مشيرا إلى أن "رئيس هيئة الأركان العامة أمر بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن".

وأعرب الجيش الإسرائيلي في بيانه عن "أسفه لأي ضرر يلحق بالأفراد غير المتورطين"، مشيرا إلى أنه "لا يستهدف الصحفيين في حد ذاتهم".