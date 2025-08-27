قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة بينهم طالبوا مساعدات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع، بأن مجمع ناصر الطبي جنوب غزة استقبل اليوم 7 قتلى.

یذکر انه قتل الطفل عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف الطلاع البالغ من العمر13 عاما في منطقة المغازي شرق دير البلح.

كما ارتقت عائلة كاملة من بيت لاهيا، وهم محمد أبو جراد وزوجته شفيقة ونجلاه يعقوب ولؤي، بعد قصف خيمتهم في خان يونس الليلة الماضية.

وفي استهداف آخر في مخيم البريج قتلت أم رامي أبو زبيدة ونجلها محمد وزوجته وابنتيها ليلى وإسلام وأحفادها جاد وجود، بعد شهر من ارتقاء نجلها إياد.

وتعرضت مناطق شمال غزة بما في ذلك جباليا النزلة لقصف مدفعي مستمر، فيما ألقت طائرات "كواد كوبتر" براميل متفجرة قرب مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمال القطاع.

كما تم إطلاق نار مكثف صوب منتظري المساعدات شمالي مدينة رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الإصابات.

وأفادت مصادر طبية في القطاع بأن سوء التغذية والمجاعة في غزة يزيدان من معاناة المرضى، خاصة الأطفال المصابين بأمراض مزمنة ومتلازمة غيلان باريه، وأن بنوك الدم تواجه نقصا حادا في الوحدات والمستلزمات، مع توفر مخزون يكفي لأسبوع واحد فقط، مما يهدد حياة الجرحى والمرضى.

كما تم رصد وضع آلية عسكرية مفخخة تحت منزل شمال قطاع غزة، إضافة إلى غارات على أراضٍ زراعية في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات، وسط استمرار القصف على الأحياء الجنوبية لجباليا ونواحي مدينة غزة المختلفة.