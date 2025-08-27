"إصابته خطيرة في قصف إسرائيل لمستشفى ناصر".. حملة لانقاذ حياة صحفي فلسطيني ونقله للعلاج خارج غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدت الإصابة إلى شلل نصفي خطير وسط تحذيرات الأطباء من تحوله إلى شلل كلي إذا لم يتم نقلع عاجلا للعلاج في الخارج.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها فايق، بل هي الإصابة الثالثة التي يتعرض لها خلال عمله الصحفي في تغطية العدوان على غزة.

وناشدت حملة إنقاذ الصحفي منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والجهات الدولية الصحفية والكيانات كافة التدخل السريع لإنقاذ حياته وضمان وصوله إلى مركز طبي متخصص.

وأطلقت الحملة هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أنقذوا محمد فايق".