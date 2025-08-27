إقامة محفل قرآني خاص بالزائرین العرب في لیلة استشهاد الإمام الرضا (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بجهود مدیریة الزائرین غیر الإیرانیین في العتبة الرضوية المقدسة، أقيم محفل قرآني خاص بالزائرین العرب في الحرم الرضوي الشریف، تزامناً مع لیلة استشهاد الإمام الرضا (ع).

وفقد حلّ الزوار العرب في الحرم الرضوي الشریف ضیوفا علی المحفل القرآني الذي أقیم تزامنا مع لیلة استشهاد الإمام الرضا(ع) وعزّوا قلوبهم الحزينة على استشهاد الإمام الرضا (ع) بتلاوة القرآن الکریم وإهداء ثواب هذه التلاوة للإمام(ع)

في هذا المحفل النوراني الذي أقيم في صحن الغدير في الحرم الرضوي الشریف، تلا أولاً قاسم مقدّمي من الأهواز آيات من القرآن الكريم.

وكان من بين برامج هذا المحفل القرآني تلاوة آيات من كتاب الله المجید، بصوت قارئ الحرم الرضوي الشريف الشاب، علي أرجمند، بعد ذلک تلا محمد مؤمن، الحافظ للقرآن الكريم، آياتٍ من القرآن الكريم أیضا.

عاش الزوار العرب من العراق والسعودية والبحرين و...، لحظات روحانية مليئة بالطمأنینة والراحة النفسیة في صحن الحرم الرضوي الشریف من خلال الاستماع إلى قراءة القرآن الكريم؛ رغم أن قلوبهم کانت مليئة بالحزن على استشهاد ثامن الأئمة (ع).

