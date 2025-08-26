عبد العاطي: على المجتمع الدولي التحرك لإيقاف العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، استمرار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي الإنساني والتي كان آخرها استهداف الصحافيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني في قطاع غزة والاقتحام الإسرائيلي المرفوض وغير المبرر لمدينة رام الله.

وأكد عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، أن "مصر ترفض بشكل قاطع استمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة والاستمرار في عرقلة إسرائيل نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية، ما أدى إلى تدهور كارثي غير مسبوق للوضع الإنساني في غزة وصولاً إلى المجاعة"، مشدّداً على ضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوضع حد لهذه الممارسات الخطرة والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

كما رحّب الوزير المصري بإعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحاً أن "توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الـ4 من حزيران/يونيو 1967 هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام لجميع شعوب المنطقة".