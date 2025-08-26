75 شهيدًا و370 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم الثلاثاء: إن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 17 شهيدًا و 122 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,140 شهيدًا وأكثر من 15,737 إصابة.

وذكرت أن مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بين البالغين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 303 حالة وفاة، من ضمنهم 117 طفلًا.

وأكدت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 10,975 شهيدًا و 46,588 إصابة.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 62,819 شهيدًا و 158,629 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

