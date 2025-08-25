سموتريتش: لا طعام ولا ماء ولا وقود إلى غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلت "القناة 14" العبرية عن وزير بتسلئيل سموتريتش قوله: "سنواصل تعزيز الاستيطان في جميع أنحاء أراضينا".

وتابع وزير المالية الإسرائيلي قائلا: "لن نقيم أبدا دولة عربية إرهابية على أرض إسرائيل".

وواصل سموتريتش ادعاءه بأن عملية الجيش الإسرائيلي المخطط لها في مدينة غزة يجب أن تفرض على حماس ثمنا باهظا عسكريا وسياسيا.

وصرح الوزير الإسرائيلي "أتحدث عن مناورة مكلفة للغاية في المرحلة الأولى.. غزة منطقة قتال ويجب إخلاء سكانها لحماية أنفسهم وعزل الإرهابيين.. بمجرد أن نفعل ذلك علينا فرض حصار كامل ومنع دخول الطعام، وإغلاق أنابيب المياه والوقود والكهرباء.. كل شيء".

وأردف بالقول: "أنتم تعزلون حماس وفي المناطق التي تقاتلون فيها.. تفرضون حصارا كاملا.. عندها إما أن يموت الإرهابيون في الأنفاق أو يستسلموا ويسلمونا الرهائن".

وأفاد سموتريتش بأن هناك أيضا ثمنا سياسيا وموقفه معروف، فنحن نريد ضم جزء كبير من قطاع غزة وعلينا السماح بإنشاء المستوطنات، وهذا جزء يوضح ثمن الخسارة والخطأ الذي ارتكبه العدو.