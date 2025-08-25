لابيد يتهم حكومة نتنياهو بالتلاعب: حماس وافقت على خطة مقترحة والأسرى يموتون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الاثنين، إنّ هناك خطة وافقت عليها حركة حماس، لكن الحكومة الإسرائيلية "تتلاعب والأسرى يموتون"، مؤكداً رفضه اقتراح تشكيل حكومة جديدة.

ورفض لابيد دعوة رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، لتشكيل ما سماه "حكومة إنقاذ الأسرى"، موضحاً أنه لا يرى ضرورة "للمشاركة في حكومة تضم بن غفير وسموتريتش" من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين.

وأكد لابيد أن اقتراحه السابق لا يزال قائماً، وهو منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "شبكة أمان خارجية" للتوصل إلى صفقة تعيد الأسرى.

وأضاف زعيم المعارضة أن الحكومة تواصل إطلاق "وعود جوفاء"، مشيراً إلى أنّ الوعود بإعادة الأسرى عبر توسيع العمليات العسكرية "هي بالضبط ما سمعناه قبل رفح. وماذا حدث؟ مات المخطوفون وقتل الجنود ولم نستطع إعادة أحد".

وكان غانتس قد دعا السبت الماضي نتنياهو ولابيد وأفيغدور ليبرمان إلى تشكيل "حكومة إنقاذ الأسرى" لمدة 6 أشهر، تجري خلالها معالجة قضية المختطفين وقانون التجنيد، على أن تُجرى بعدها انتخابات مبكرة. وأضاف: "أعلم أنهم سيقولون إنني أريد إنقاذ نتنياهو، لكن هذا غير صحيح. أريد إنقاذ الأسرى".