القسام تعلن قتل جندي إسرائيلي جنوب حي الزيتون في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يأتي ذلك بعد خروج الجندي الإسرائيلي من دبابة طراز "ميركافاه" جنوب حي الزيتون، جنوب مدينة غزة.

وذكرت الكتائب في بيان أن "العملية أدت إلى إصابة الجندي إصابة قاتلة، بحسب تأكيدات المقاومين بعد عودتهم من خطوط المواجهة".

وأضاف البيان أن "مجاهدي القسام رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في محيط مسجد بدر، يعتقد أنها استخدمت لإجلاء القتيل أو المصابين من الموقع المستهدف".

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار المواجهات الميدانية العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في عدة محاور داخل قطاع غزة، في إطار الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.