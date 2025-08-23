"الأونروا": نحو 90% من قطاع غزة مناطق عسكرية إسرائيلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت الوكالة الأممية في منشور على منصة "إكس": "هُجّر العديد من الأطفال مرارا وتكرارا في أنحاء غزة منذ بدء الحرب. يحاصرون في مساحات تتقلص باستمرار، حيث يقع ما يقرب من 90% من قطاع غزة ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية، أو بموجب أوامر تهجير، أو كليهما".

وشدد على أن "الأطفال يحتاجون بشدة إلى وقف إطلاق النار الآن".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اتخذ الخطوات الأولى من عملية مزمعة للسيطرة على مدينة غزة.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه تمت المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد "حماس"، مهددا بأن "أبواب الجحيم" ستفتح إلى أن توافق حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.