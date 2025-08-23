إطلاق نظام الزيارة الافتراضية لقاعة الأعمال المُهداة من الأستاذ فرشجيان إلی المتحف الرضوي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن رئيس منظمة المكتبات والمتاحف والوثائق في العتبة الرضوية المقدسة، عن إطلاق نظام الزيارة الافتراضية لقاعة الآثار التي أهداها الأستاذ المرحوم محمود فرشجيان إلی المتحف الرضوي، من قبل المتحف الرقمي لهذه العتبة المقدسة.

وقال حجة الإسلام والمسلمين السيد جلال الحسيني : بهدف إحياء ذكرى الأستاذ فرشجيان، وتعزيز التعرف علی الثقافة والفن الإسلامي الإيراني، والإستفادة من التقنيات الحديثة للحفاظ على التراث الثقافي للبلاد والتعريف به، أطلق متحف العتبة الرضویة الرقمي نظام الزيارة الافتراضية لقاعة الأعمال التي أهداها هذا الرسام الشهير إلی متحف الإمام الرضا(ع).

وتابع: يسمح هذا النظام للزوار بمشاهدة الأعمال الفريدة لهذه الشخصية الفنیة الخالدة، عبر الفضاء الإفتراضي، دون الحاجة إلى الحضور إلی متحف العتبة الرضویة المقدسة ومن أي مکان من العالم.

وأضاف: يمكن لعموم المستخدمين من الطلاب والباحثین في مجال الفن زيارة نظام الزيارة الافتراضية لمتاحف العتبة الرضویة المقدسة ومشاهدة 18 لوحة فنية رائعة للأستاذ فرشجيان والتي تم رسمها في مواضیع دينية وتاريخية.

وأردف: هذه الأعمال التي تعكس التفاصيل الدقيقة والأسلوب الخاص للأستاذ الراحل في تصوير المفاهيم الدينية والثقافية، مصحوبة بمحتوى نصي وصوري وفيديو ليتمكن الزائر من الحصول على معلومات وافیة حول كل عمل.

وقال حجة الإسلام والمسلمین حسیني: من بين لوحات الأستاذ فرشجيان الموجودة في متحف العتبة الرضویة المقدسة، يمكننا أن نشیر إلی لوحات «عصر عاشوراء»، «مأوى؛ رعایة الإمام علي(ع) للأیتام»، «يا رب»، «هدية الحب؛ علي الأصغر (ع)»، «رمي الجمرة؛ اختبار صعب»، «ضامن الغزال (2)»، «حامل لواء الحق؛ السید أبو الفضل (ع)» .

وأشار إلى أنه بإمكان المستخدمين المُهتمين مشاهدة هذه الأعمال مجانًا، دون الحاجة إلى التسجيل أو العضوية، من خلال زيارة نظام الزيارة الافتراضية لمتاحف العتبة الرضوية المقدسة على الرابط

الجدير بالذكر أن لوحات الأستاذ فرشجیان المُهداة إلى متحف العتبة الرضویة المقدسة بين عامي 1980 و2017 کانت معروضة لزوار وجيران الحرم الرضوي الشریف، في قسم الفنون التشكيلية بالمتحف ومنذ عام 2010 تم عرضها في قاعة خاصة تحمل اسم الأستاذ محمود فرشجيان.



