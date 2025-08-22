قبسات من قصار كلمات النبي الأعظم (ص) 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ هو محمد بن عبد الله بن عبد المُطّلِب بن هاشم، (ولادة: عام الفيل - وفاة: 11 هـ) نبي الإسلام، وخاتم النبيين، وأحد الأنبياء أولي العزم، ويُعدّ القرآن الكريم معجزته التي تحدّى بها الأمم والشعوب، مُركّزاً دعوته على التوحيد ومكارم الأخلاق وتنظيم حياة الإنسان، ويذكر التاريخ بأنه(صلی الله عليه وآله وسلم) ظهر كحاكم مقنّن ومُصلح اجتماعي وقائد عسكريّ في الوقت نفسه، وفيما يلي قبسات من كلماته قصار:

۱ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( إنما بُعِثتُ لأتمِّم مكارم الأخلاق ) .

۲ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( أنا مدينة العلم وعليٌّ بابُها ) .

۳ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( أحبُّ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قلَّ ) .

۴ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( بالبرِّ يستعبد الحرُّ ) .

۵ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( بادر بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل موتك ) .

۶ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( ثلاث تقسي القلب : استماع اللهو ، وطلب الصيد ، واتيان باب السلطان ) .

۷ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ، وبغض من أساء إليها ) .

۸ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ) .

۹ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( حب الدنيا رأس كل خطيئة ) .

۱۰ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( رأس الحكمة مخافة الله ) .

۱۱ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( سادة الناس في الدنيا الأسخياء ، سادة الناس في الآخرة الأتقياء ) .

۱۲ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( السعيد من وُعظ بغيره ) .

۱۳ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( شر الناس من باع آخرته بدنياه ، وشرٌ من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره ) .

۱۴ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ) .

۱۵ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( عليك بالجماعة فإن الذئب يأخذ القاصية ) .

۱۶ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء ، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار ) .

۱۷ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( الغني غني النفس ) .

۱۸ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ، ولا تكن الخامس فتهلك ) .

۱۹ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا مال أعود من العقل ) .

۲۰ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا فقر أشد من الجهل ) .

۲۱ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( من أحب قوماً حشر معهم ) .

۲۲ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( من يصلح ما بينه وبين الله يصلح الله ما بينه وبين الناس ) .

۲۳ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه ) .

۲۴ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش ) .

۲۵ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( يسِّروا ولا تعسِّروا ) .

۲۶ – قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( يطبع المؤمن على كل خصلة ولا يطبع على الكذب ولا على الخيانة ) .

......

انتهى/ 278

