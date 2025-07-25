خطيب جمعة طهران يؤكد ضرورة الحفاظ علی وحدة البلاد وتماسكها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال خطيب جمعة طهران حجة الإسلام "محمد حسن ابو ترابي فرد" : إن تبلور أعلى مستويات الوحدة الوطنية، من خلال الترابط الوثيق بين الشعب والسيادة والحکومة والأرض منذ الساعات الأولى لعدوان الکیان الصهیوني علی ایران،مضیفا أن الشعب الإيراني قد رسم أعظم اشكال الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

وأكد حجة الإسلام "محمد حسن ابو ترابي فرد" من على منبر صلاة الجمعة اليوم: إن صدق وحكمة رئیس الجمهوریة ورؤساء السلطات الثلاث أوصلتنا إلى أعلى مستويات التضامن في أركان الحكم اليوم وقال: علينا أن نثمّن هذا الكنز الثمين ونتخذ خطوات لحمايته والحفاظ علیه.

وأضاف أن الشعب الإيراني وقف صفًا واحدًا للدفاع عن وطنه ومواجهة جميع القوى المهيمنة خلال حرب الأيام العشرة التي فرضها الکیان الصهيوني على إيران وقد أثبت الشعب أنه رمز للرحمة والتعاطف والمحبة والتسامح بين بعضهم البعض، ورمز للقوة والثبات والصمود أمام العدو.

وتابع قائلا: لقد أظهرت جميع التيارات والأطياف السياسية، وحتى العديد من المنتقدين في الخارج، البنية العقلية والسكينة النفسية والشجاعة والإرادة للشعب الإيراني العظيم.

وقال: الوحدة لا تعرف حدودًا وعلينا أن نقدّر هذا الکنز الثمين ونتخذ خطوات لحمايته والحفاظ علیه بالعقلانية والعلم والمعرفة والفهم والإيمان والتحلّي بالفضائل الأخلاقية.

وقال إن حرب الـ12 يومًا شُنّت بهدف احداث انهيار اجتماعي وإسقاط النظام وتفكك البلاد، لكنها تحولت إلی نقطة انطلاق ومنصة انطلاق الشعب الإيراني العظيم.وأضاف: إن تألق إيران في مواجهة أمريكا والکیان الصهيوني أظهر مستوى جديدًا من القوة الدفاعية والهجومية والتماسك الاجتماعي و بدت إيران قوية وصامدة، وانتهت أسطورة الکیان الصهيوني الذي لا يُقهر.

واستطرد قائلاً: كتبت إحدى الصحف التحليلية أن إيران حطمت صورة الکیان الصهیوني كقوة لا تُقهر وبعد 12 يومًا، أدرك الغرب خطأ حساباته، وقرر وقف الحرب مع إيران واتُخذ هذا القرار وهذا الاقتراح في الوقت الذي وقف فيه حلف الناتو إلى جانب الكيان الصهيوني دعمًا كاملًا لهذه العملية العدوانية.

وقال: إن العالم اليوم يُقدّر الشعب الإيراني وقائده وقواته المسلحة اللذي وقف ببسالة في وجه القوتين النوويتين وخيب آمالهما.

مأساة غزة الكبرى كارثة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر

وأكد أن مأساة غزة الكبرى كارثة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، قائلاً: اليوم، تتعرض هذه القطعة من روح الأمة الإسلامية لاعتداءات وحشية من قبل الصهاينة، بينما يشهد العالم صمتًا مطبقًا ولامبالاة من المؤسسات والحكومات والمنتديات الدولية.

وأضاف أن رجال ونساء وأطفال يفقدون حياتهم جراء قصف الکیان الصهیوني المحتل في طوابير طويلة للحصول على الطعام والغذاء.

وقال إن أزمة الجوع في غزة شكّلت ورسمت واحدة من أفظع المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، وإننا نشهد اليوم جريمة كبرى ضد الإنسانية، وضد الشعب الأكثر مظلومیة والأکثر صموداً في التاريخ.

وأضاف أن إحصائيات تويتر وفيسبوك تدل علی أن 74% من الرأي العام العربي دعم إيران في حربها ضد الكيان الصهيوني وتشير هذه النتائج إلى أن فضاء التواصل الاجتماعي العربي یشهد تضامنًا واسعًا مع إيران، ويعتبر الكثير من المستخدمين عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الإيراني عدوانًا على الأمة الإسلامية.

وقال إن استراتيجية النظام الإسلامي في وقوف ایران إلی جانب الشعوب الإسلامية في المنطقة، بما فيها العراق ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين وغزة، قد وضعت العالم الإسلامي إلى جانب الأمة الإيرانية، ومنحت قائد الثورة الإسلامیة مكانة رفيعة باعتباره ركيزة وعمود الإقتدار للشعب الإیراني والأمة الإسلامية ويجب الحفاظ على هذه الوحدة وبذل جهود متواصلة لتعزيز أركانها.

.........

انتهى/ 278