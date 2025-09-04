قائد مقر خاتم الانبياء (ص): إيران أكثر استعداداً من قبل الحرب المفروضة الأخيرة الـ 12 يوما

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد قائد مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي اللواء علي عبد اللهي اليوم الخميس ان "القوات المسلحة الايرانية أكثر استعداداً مما كانت عليه قبل الحرب المفروضة الأخيرة وتمتلك إنجازات أعلى وأكثر، ولا ينبغي للأمة الإيرانية العزيزة أن تكون لديها أي قلق بشأن المستقبل."

وقال اللواء عبد اللهي في بيان بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف (ص) وبدء أسبوع الوحدة "إن حلول أسبوع الوحدة المرتبط باسم النبي الأعظم (ص) هو فرصة لتعزيز الوحدة والتلاحم في ايران العزيزة والأمة الإسلامية أكثر من أي وقت مضى من خلال التأمل في تعاليمه النورانية."

واضاف "إن الوحدة المقدسة التي تحققت في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً بوعي وحكمة الأمة الإيرانية البطولية والمتماسكة، مثل فترة الدفاع المقدس التي استمرت 8 سنوات والمؤامرات المختلفة ضد البلاد، لم تفشل فقط العدو الصهيوني وأمريكا في متابعة أهدافهما العدائية ضد البلاد، بل أظهرت للعالم صورة جميلة ودائمة للتضامن الوطني للإيرانيين."

وتابع "القوات المسلحة الايرانية، مستلهمة من تعاليم القرآن والإسلام العزيز الملهمة والموحدة، وتحت قيادة القائد الأعلى سماحة آية الله العظمى الإمام خامنئي (مد ظله العالي)، وبناءً على واجباتها الذاتية، تكون دائماً في استعداد كامل لحماية كيان البلاد، والأمن الوطني، وإنجازات الثورة الإسلامية، وهي أكثر استعداداً مما كانت عليه قبل الحرب المفروضة الأخيرة وتمتلك إنجازات أعلى وأكثر، ولا ينبغي للأمة الإيرانية العزيزة أن تكون لديها أي قلق بشأن المستقبل. العدو من خلال الحرب النفسية والإعلامية يسعى لإثارة أجواء البلاد، بينما هو نفسه في مجالات مختلفة يعاني من مشاكل كثيرة على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي."

.......

انتهى/ 278