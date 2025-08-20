مشاركة واسعة غير مسبوقة في التغطية الإعلامية لزيارة الأربعين لهذا العام بالعراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة عن أرقام غير مسبوقة في حجم المشاركة الإعلامية والخدمات المقدمة للوفود الصحفية والإعلاميين، وذلك خلال المدة الممتدة من الخامس من صفر ولغاية العشرين منه.

وقال رئيس القسم المهندس عباس الخفاجي، إن “التغطية الإعلامية لزيارة الأربعين لهذا العام، والتي امتدت من الخامس من صفر ولغاية العشرين منه، شهدت مشاركة واسعة غير مسبوقة”.

وأوضح أن “عدد الإعلاميين المشاركين بلغ نحو (2000) إعلامي، فيما توزعت (50) وحدة بث (SNG) ثابتة ومتحركة في محيط العتبة الحسينية المقدسة ومدن الزائرين”، مبينا أن “عدد المؤسسات الإعلامية التي شاركت في التغطية تجاوز (600) مؤسسة بين قنوات فضائية ووكالات إخبارية وصحف أجنبية، تمثل أكثر من (10) دول، إضافة إلى صناع المحتوى الهادف”.

وبين الخفاجي أن “قسم الإعلام وفر مجموعة من الخدمات للإعلاميين، شملت توفير ثلاث وجبات طعام يوميا، وتأمين السكن ومواقع خاصة لعجلات البث في صحن العقيلة زينب (عليها السلام)، فضلا عن تهيئة منصات لإجراء اللقاءات الصحفية وتجهيز خدمة الإنترنت ونصب مظلات في سطح الحرم، إلى جانب إصدار باج موحد للدخول إلى العتبتين المقدستين، وتوفير مختلف الأمور اللوجستية الأخرى”.

