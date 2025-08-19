صندوق غزة الإنساني يطلق نظاما جديدا لطلب المساعدات الغذائية مسبقا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح الصندوق، في بيان له، أنه سيتم إصدار بطاقات هوية لكل مستفيد، تتضمن صورة ورقم، لتسهيل عملية استلام الطرود الغذائية.

وأشار إلى أن تجربة ميدانية بدأت هذا الأسبوع في مركز SDS2 بمدينة رفح بمشاركة 350 من سكان القطاع.

وقال الصندوق إن النظام الجديد سيتيح الاحتفاظ بالطرود المطلوبة لكل مشارك في أيام محددة، مما يقلل من الازدحام والسباق للحصول على المساعدات، كما سيضمن إمكانية استفادة جميع العائلات، حتى لأولئك الذين لا يشاركون وفق ترتيب أسبقية الحضور.

وأكدت المؤسسة على أهمية حماية بيانات المستفيدين، مشيرة إلى أن جميع المعلومات ستحفظ بشكل آمن ولن يكشف عنها أبدا، كما سيسمح النظام لممثلي الصندوق بالتواصل مع السكان لإبلاغهم بمواعيد التوزيع، وعمليات التسليم الخاصة، وأي تحديثات عاجلة.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الإغاثة الإنسانية لم تسمح للصحفيين الإسرائيليين بالدخول إلى مراكز التوزيع منذ بدء عملها في غزة قبل ثلاثة أشهر.