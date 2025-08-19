صدور العدد "117" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد السابع عشر بعد المئة الأولى (117) من مجلة الآفاق المعنیة بشؤون الحوزات العلمیة في المحاور التالیة:

1.التعازي بمناسبة ذکری وفاة الرسول الأعظم صلی الله علیه وآله وسلم واستشهاد الإمامین الحسن والرضا علیهما السلام

2.رسالة شکر جماعة العلماء والمدرسین في حوزة العلمیة بقم المقدسة بمناسبة إقامة مسیرة الأربعین المبارکة

3.کلمة رئیس التحریر/ «الأربعین» تضامن یتجاوز الحدود

4.سیماء الصالحین

5.کلمات للحیاة

6.صدر حدیثا

7.مقالة/الإمام الصادق علیه السلام حاضنة الوعي

8.شهداء الفضیلة/الشهید حجة الإسلام والمسلمین السید محمد علي الحائري قدس سره

9.تعریف بکتاب/ المنبر الحسیني

10.علماء وأعلام/ آیة الله السید کمال فقیه إیماني قدس سره

11.مقالة/مواجهة الشهید الثاني للتیارات الفکریة والعقائد المنحرفة

12.مذکرة/الإنسانیة ویقین العدل الآتي

13.متقطف/ مع الإمام الخامنئي؛ الحوزویون روّاد قضایا الأمة

14.شعر وقصیدة

15.نصیحة نفسیة

16.تعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة الشیعیة/مرکز الإمام الصادق علیه السلام للدراسات والبحوث الإسلامیة التخصصیة

