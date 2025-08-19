بري لبراك: انسحاب المحتلّ الصهيوني قبل كلّ شيء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في عين التينة كانت المحطّة الثانية للموفد الأمريكي توماس براك ونائب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والوفد المرافق، حيث استقبلهم رئيس مجلس النواب نبيه بري لأكثر من ساعة بحضور المستشار الإعلامي علي حمدان، وسمعوا منه كلامًا مباشرًا يعيد التمسّك بالثوابت: انسحاب المحتلّ قبل كلّ شيء.

الرئيس بري كان واضحًا فسأل الموفد الامريكي عن "الإلتزام "الإسرائيلي" بإتفاق وقف إطلاق النار وإنسحابه من الأراضي اللبنانية الى الحدود المعترف بها دوليًا".

كما أكد أن "ذلك هو مدخل الإستقرار في لبنان وفرصة للبدء بورشة إعادة الإعمار تمهيداً لعودة الأهالي الى بلداتهم، بالإضافة الى تأمين مقومات الدعم للجيش اللبناني".

في المقابل، اكتفى براك بالقول عقب اللقاء: بحثنا وناقشنا ما يهم الجميع كيف نصل الى الازدهار في لبنان في الجنوب والشمال وكافة أنحاء لبنان ولكل اللبنانيين، مضيفًا "لقائي اليوم مع الرئيس بري كان مع شخصية حاذقة لديه تاريخ مذهل ونحن نتحرك بالإتجاه الصحيح".

