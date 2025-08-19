حماس تعلن انها وافقت على المقترح المصري والقطري حول وقف الحرب على غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت حركة حماس، أمس أنّها أبلغت والفصائل الفلسطينية موافقتها على المقترح الذي قدم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري بشأن غزة، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.

بدوره، أكّد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أنّ "المقاومة فتحت اليوم الباب على مصراعيه أمام إمكانية إنجاز اتفاق، لكن يبقى الرهان على ألّا يعمد (رئيس وزراء الاحتلال بنيامين) نتنياهو مجددًا إلى إغلاقه كما فعل سابقًا".

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام العدو الصهيوني، بأنّ كيان الاحتلال تلقّى رد حماس من الوسطاء بشكل رسمي.

