  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

حماس تعلن انها وافقت على المقترح المصري والقطري حول وقف الحرب على غزة

19 أغسطس 2025 - 10:07
رمز الخبر: 1718234
مصدر: العهد
حماس تعلن انها وافقت على المقترح المصري والقطري حول وقف الحرب على غزة

أكّد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أنّ "المقاومة فتحت اليوم الباب على مصراعيه أمام إمكانية إنجاز اتفاق، لكن يبقى الرهان على ألّا يعمد (رئيس وزراء الاحتلال بنيامين) نتنياهو مجددًا إلى إغلاقه كما فعل سابقًا".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت حركة حماس، أمس أنّها أبلغت والفصائل الفلسطينية موافقتها على المقترح الذي قدم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري بشأن غزة، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.

بدوره، أكّد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أنّ "المقاومة فتحت اليوم الباب على مصراعيه أمام إمكانية إنجاز اتفاق، لكن يبقى الرهان على ألّا يعمد (رئيس وزراء الاحتلال بنيامين) نتنياهو مجددًا إلى إغلاقه كما فعل سابقًا".

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام العدو الصهيوني، بأنّ كيان الاحتلال تلقّى رد حماس من الوسطاء بشكل رسمي.

.....................

انتهى / 323 

تعليقك

You are replying to: .
captcha