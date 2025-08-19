حماس تدعو لفتح المعابر ووقف الإبادة وتشديد ضغط فاعل على المحتل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر ووقف جريمة الإبادة والتجويع بحق أكثر من مليوني فلسطيني، وإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن هذا اليوم الذي تحييه الأمم المتحدة ودول العالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام، يحلّ في ظل استمرار حرب “الإبادة والتجويع” على القطاع منذ أكثر من 22 شهراً.

وبينت أن حرب الإبادة أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تحويل نحو 40 ألف طفل إلى أيتام و23 ألف امرأة إلى أرامل، فيما ارتفع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 235 شهيداً بينهم 106 أطفال.

وأكدت حماس أن استمرار استهتار حكومة نتنياهو بالقرارات الأممية، وإصرارها على منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، يهدف إلى تدمير القطاع الصحي في غزة.

وحثت الدول والمنظمات على عدم الاكتفاء ببيانات التنديد، والعمل على وقف العدوان ومحاكمة قادة الاحتلال، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن تداعيات منع دخول المساعدات.

كما شددت حماس على أن احتفاء المجتمع الدولي بهذا اليوم يضعه أمام “مسؤوليات سياسية وقانونية وأخلاقية”، ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تكثيف أعمالها في غزة، ورفض “محاولات الاحتلال الالتفاف على بروتوكولات الإغاثة الدولية”.

وأشادت في ختام بيانها بجهود الطواقم الإنسانية والإغاثية الفلسطينية العاملة في القطاع رغم ما تتعرض له من قصف واستهداف.

