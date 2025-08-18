  1. الرئيسية
غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 263 شخصا بينهم 112 طفلا

18 أغسطس 2025 - 18:13
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية في القطاع إلى 263 وفاة بينهم 112 طفلا، وسط تدهور مستمر للأوضاع الإنسانية.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــأشارت مصادر طبية في القطاع إلى وفاة 5 مواطنين بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة نقص الغذاء وسوء التغذية.

هذا ويعاني أكثر من مليون طفل دون سن 18 عاما في قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء، بينما يهدد سوء التغذية حياة 40 ألف رضيع ما دون العام و250 ألف طفل دون الخامسة.

وسبق أن أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن أعداد شاحنات المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها القطاع لا يغطي سوى 14% من احتياجات السكان.

وأكد المكتب أن معظم الشاحنات تتعرض للنهب بتواطؤ من القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القطاع يحتاج يوميا إلى نحو 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان من الغذاء والمستلزمات الأساسية والوقود والأدوية.

كما اتهمت سلطات القطاع إسرائيل باستهداف مراكز توزيع المساعدات الإنسانية بشكل مباشر ومنهجي، حيث أفادت بأن القوات الإسرائيلية هاجمت خلال فترة التصعيد 57 مركزا لتوزيع الغذاء و44 مطبخا إنسانيا.

ومن جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مطلع الشهر الجاري إن حرمان إسرائيل للمدنيين من الوصول إلى الغذاء في غزة قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أن إسرائيل تواصل فرض قيود صارمة على وصول المساعدات الإنسانية التي لا تزال دون المستوى المطلوب بكثير.

