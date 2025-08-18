"الجيش" الإسرائيلي يسجن جنوداً رفضوا القتال مجدداً في قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أبعد "الجيش" الإسرائيلي، 4 جنود من لواء "ناحال" من الخدمة القتالية بعدما أعلنوا عجزهم النفسي عن العودة إلى القتال في قطاع غزة، نتيجة الصدمات التي تعرضوا لها خلال المعارك السابقة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وحكم "جيش" الاحتلال على 3 منهم بالسجن لفتراتٍ تراوح بين أسبوع و12 يوماً، بحسب ما أوردته "كان" الإسرائيلية.

وشمل قرار الإبعاد كذلك؛ حرمان الجنود الأربعة من أيّ مهامٍ قتالية مستقبلية، في ظلّ نقاشٍ داخلي يدور حالياً داخل المؤسسة العسكرية حول كيفية التوازن بين ضرورة الانضباط العسكري والحفاظ على الصحة النفسية للجنود، خصوصاً في ضوء الجولات القتالية الصعبة التي خاضوها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم.

صدمة نفسية

وأفادت "كان" بأنّ أحد الجنود سبق أن أُصيب خلال مواجهاتٍ سابقة عند الحدود مع غزّة، وخضع لفترة تأهيل نفسي، إلا أنّه عاد طوعاً للمشاركة في القتال.

من جهتها، قالت والدة أحد الجنود إنّ ما مرّ به ابنها ورفاقه "سيبقى محفوراً في ذاكرتهم"، مؤكدةً أنّ رفضهم لا يعود للخوف فقط، بل نتيجة أزمة داخلية عميقة.

وعلى الرغم من الحالة النفسية التي عبّر عنها الجنود، أكّد "الجيش" الإسرائيلي أنّهم خضعوا لتقييم نفسي شامل أظهر أهليتهم للاستمرار في القتال.

وقال المتحدث باسم "الجيش" إنّ التعامل مع هذه الحالات تمّ "بحساسية وفقاً للأوامر"، لكنّه شدد على أنّ "الجيش" ينظر "بخطورة إلى رفض تنفيذ الأوامر العسكرية، خصوصاً خلال أوقات القتال"، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الانضباط والقيم القيادية.

وتصاعدت حالات الانتحار في صفوف "الجيش" الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزّة، إذ كشف بحث مشترك بين جامعة "تل أبيب" و"الجيش" أنّ 12% من الجنود يعانون اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، فيما بلغ عدد المنتحرين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 43 جندياً، ما يعكس أزمة نفسية مُتفاقمة تُهدّد البنية البشرية لـ"الجيش"، وفق "i24NEWS".