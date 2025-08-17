القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد بصاروخ فرط صوتي 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفتْ مطار اللُّد في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، مؤكدة أن العملية حققَت هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروعِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتعليقِ حركةِ المطارِ.

وأوضحت أن العملية تأتي في إطار الانتصار لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، والرد على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوّ الصهيونيّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة. والرد على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية: "إن ما يَجري في غزَّةَ منذُ ما يُقارِبُ العامَينِ لَهُوَ تأكيدٌ واضحٌ على مدى استهانةِ العدوِّ بدماءِ إخوانِنا في فلسطينَ واستهانتِهِ بدماءِ العربِ والمسلمينَ، فجريمةُ الإبادةِ الجماعيَّةِ غيرُ المسبوقةِ لم تتوقَّفْ، والحصارُ والتجويعُ مستمرٌّ على مَرأى ومَسمعِ العالمِ أجمعَ.. فإلى متى تَستمرُّ الأمَّةُ بشعوبِها ودُولِها في كلِّ هذا الصمتِ وهذا الخُذلانِ..؟ هل هانتْ على الجميعِ دماءُ الأطفالِ والنِّساءِ في غزَّةَ..؟ إلى متى يَستمرُّ هذا الإجرامُ وهذا الظلمُ وهذا العُدوانُ؟".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تأديةِ الواجب الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتّى وقفِ العُدوانِ على غزَّةَ ورَفعِ الحِصارِ عنها..

