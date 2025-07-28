القوات المسلحة اليمنية تعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على الكيان الصهيوني الغاصب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلنت القوات المسلحة، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو باستهداف كافة سفن الشركات المتعاملة مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله القوات المسلحة

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أنها وفي ظل التطورات المتسارعة في فلسطين المحتلة وتحديدًا في قطاعِ غزةَ، من استمرار لحرب الإبادة الجماعية، واستشهاد الآلاف من أبناء شعبِنا الفلسطينيِّ الشقيقِ جرّاء العدوان والحصار المستمرّ منذ أشهر، وفي ظل صمت عربيّ وإسلاميّ وعالميّ مخزي. فإنَّ اليمن، وأمام استمرار هذه المجازر المروعة والوحشيةِ وغير المسبوقة في تاريخِنا المعاصر، يجد نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية تجاه المظلومين الذين يتعرضون وبشكل يوميّ وعلى مدار الساعة للقتل والتدمير بالقصف الجويّ والبريّ والبحري، وبالتجويع والتعطيش جرّاء الحصار الخانق والشديد في غزة الصامدة الأبية، وهو ما لا يمكن أن يقبلَه أي إنسان، فكيف بالعرب والمسلمين؟!

وأكدت القوات المسلحة وبناء على ما سبق فإنها قررت وبالتوكل على الله، وبالاعتماد عليه عز وجل، تصعيد عملياتِها العسكرية الإسنادية، والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحريّ على العدوّ، وتشمل هذه المرحلة استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدوِّ الإسرائيليّ بغضّ النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أيّ مكان تطالُه أيدي القوات المسلحة.

وحذرت القوات المسلحة كافة الشركات بوقف تعاملها مع موانئ العدوِّ الإسرائيليِّ ابتداء من ساعة إعلان هذا البيان، ما لم، فسوف تتعرض سفنها، وبغض النظر عن وجهتِها، للاستهداف في أيّ مكان يمكن الوصول إليه أو تطالُه صواريخنا ومسيراتنا.

ودعت القوات المسلحة كافة الدول بأنْ عليها، إذا أرادت تجنب هذا التصعيد، الضغط على العدوِّ لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة فلا يمكن لأيِّ حرٍّ على هذه الأرض أن يقبل بما يجري.

وأوضحت القوات المسلحة أن ما تقوم بهِ يُعبّر عن التزامها الأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاه مظلومية الشعب الفلسطينيِّ الشقيق، مضيفة إنَّ كافة عملياتها العسكرية سوف تتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

