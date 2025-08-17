وزير مصري سابق يؤكد ترشيحه لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أكد السفير نبيل فهمي أنه تم بالفعل ترشيحه من قبل وزارة الخارجية لتولي هذا المنصب المرموق، إلا أن تفاصيل هذا الأمر مخول لوزارة الخارجية فقط بالحديث عنه، خاصة أن مثل هذه الإجراءات تمر بخطوات عديدة.

وأشار فهمي إلى أن إجراءات توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، تمر بعدة مراحل أولها فقط إجراء الترشيح من قبل الخارجية، ثم تعقبها العديد من الإجراءات والخطوات لحين تولي المسؤولية.

كما نقلت مجلة "المجلة" عن دبلوماسي عربي أن نبيل فهمي سيكون الأمين العام المقبل للجامعة العربية، خلفا لأحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو 2026.

وكان نبيل فهمي قد شغل منصب وزير الخارجية في مصر من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيرا في واشنطن من 1999 إلى 2008.

وفي يونيو المقبل، تنتهي ولاية أبو الغيط من منصب الأمين العام للجامعة العربية، الذي تسلمه في مارس 2016 خلفا لوزير الخارجية الأسبق نبيل العربي.

جدير بالذكر أن ميثاق جامعة الدول العربية ينص في مادتيه العاشرة والحادية عشرة على أن "القاهرة هي المقر الدائم للجامعة"، مع إمكانية انعقاد مجلس الجامعة في أي مكان آخر يحدده المجلس نفسه، حيث يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرتين سنويا في مارس وسبتمبر، ويجتمع بشكل غير عادي عند الحاجة بناء على طلب دولتين من الدول الأعضاء.