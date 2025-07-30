حماس تصدر بيانا ردا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش باحتلال غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت حماس في البيان: "إن تصريحات الوزير الصهيوني الفاشي سموتريتش التي دعا فيها علنا إلى إعادة احتلال قطاع غزة واستئناف المشروع الاستيطاني فيه، تمثل تهديدا صريحا بمواصلة جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أبناء شعبنا".

وأضافت الحركة أن تصريحات سموتريتش تكشف بوضوح الطبيعة الاستعمارية الوقحة لحكومة الاحتلال واستهتارها التام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأفادت بأن "هذا التصريح الخطير يتزامن مع تحركات موازية تهدف إلى فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية عبر الاستيطان، وتمرير مشاريع قرارات في الكنيست لتكريس الضم، وإنفاذ خطط حكومة مجرم الحرب نتنياهو الاستعمارية في الضفة والقطاع".

وأكدت الحركة أن هذا التصعيد الاحتلالي الخطير سيواجه بكافة أشكال المقاومة المشروعة دفاعا عن الأرض والحقوق الوطنية والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ودعت في بيانها الدول العربية، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الفاعل لوقف سياسات الاحتلال التي تنذر بتفجير الأوضاع في المنطقة.

كما طالبت محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال الفاشيين وفي مقدمتهم سموتريتش وبن غفير، على تحريضهم العلني على قتل المدنيين والأطفال وتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه.