إصابات جراء سقوط مظلات مساعدات ملقاة من الجو في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلا عن مراسل روسی الیوم بوقوع مصابين جراء سقوط مظلة مساعدات ملقاة من الجو على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة الكرامة.

وأضاف أن 11 فلسطينيا أصيبوا بعد سقوط صناديق المساعدات الجوية على النازحين في منطقة السودانية غرب مدينة غزة.

وأشار إلى أن الطائرات أسقطت عددا محدودا من مظلات المساعدات في شمال غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تخصيص ممرات إنسانية لإدخال شاحنات مساعدات بشكل آمن إلى قطاع غزة عبر المؤسسات الدولية.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان: "بناء على توجيهات المستوى السياسي وفي ختام تقييم الوضع مساء اليوم، بدأ جيش الدفاع سلسلة عمليات لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة ودحض المزاعم الكاذبة عن تجويع متعمد في قطاع غزة".

‏وأضاف: "في إطار ذلك سيتم تجديد إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو ليلة السبت في إطار الجهود لنقل المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة".

وأفاد بأن عملية إسقاط المساعدات ستتم جوا بالتعاون بين منظمات دولية والجيش.

وذكر أنه سيتم إسقاط سبع منصات للمساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات غذائية وفرتها المنظمات الدولية.

‏كما تقرر أن يتم تحديد ممرات إنسانية يسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن لغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية، وفق نص البيان.

‏وأشار المتحدث إلى أن الجيش يستعد لفترات من تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكانيا وسيواصل العمل في المناطق التي يعمل فيها لتطهيرها وتعميق الأنشطة لتحييد العناصر والبنى الإرهابية.