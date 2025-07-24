زيارة ممثل جامعة المصطفى في بنغلاديش لوكالة أبنا/ تأكيد التآزر الإعلامي في الساحة الدولية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ زار ممثل جامعة المصطفى في بنغلاديش ونيبال حجة الإسلام والمسلمين "شهاب الدين مشايخي" المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في قم، وتفقد خلالها وكالة أبنا.

في هذه الزيارة، انعقدت جلسة بين حجة الإسلام مشايخي ومدير ومسؤول وكالة أبنا "حسن صدرائي عارف، بُحث فيها حول الانتفاع من القابليات المتبادلة والتآزر في مختلف مجالات.

وأشار حجة الإسلام مشايخي في هذه الجلسة إلى قابليات بنغلاديش، وصرح: هذا بلد وشعبه محب لأهل البيت (ع)، لكن نشاط التيار الوهابي يهدد هذه القضية. إن الشعب البنغلاديشي يحب إيران وأهل البيت (ع)، كما أنّ كبار أهل اسنة في هذا البلد عند سماعهم بذكر أهل البيت يبكون حبا وولاء لأهل البيت (ع).

وأضاف سماحته أن هذا البلد يتمتع بقابليات كثيرة جدا، وأضاف: يمكننا الاستفادة من قابلية حب الشعب البنغلاديشي لمدرسة أهل البيت (ع)، فتنعقد مراسيم كبيرة في المنتصف من شعبان في هذا البلد، ويعد يوم عاشوراء عطلة رسمية في بنغلاديش.

وأكد ممثل جامعة المصطفى (ص) العالمية في بنغلاديش، التعاون المنسجم والمستمر لهذه المؤسسة مع ووكالة أبنا، وأنها مستعدة لافتتاح مكتب لوكالة أبنا في هذا البلد والدعم اللوجستي لمراسلي وكالة أبنا لتغطية الأخبار والأحداث المنتمية لأهل البيت (ع) في بنغلاديش.

ومن جانبه أعلن في هذه الجلسة حسن صدرائي عارف عن استعداد وكالة أهل البيت (ع) لتغطية أحداث وأخبار محبي أهل البيت (ع) في هذه المنطقة، معتبرا ضرورة التعاون والتآزر بين وكالة أبنا ومكتب جامعة المصطفى (ص).

والجدير بالذكر، وكالة أهل البيت (ع) ــ ابنا، وكالة بـ 27 لغة وهي تغطي الأحداث الدينية بالأخص أخبار أتباع أهل البيت عليهم السلام في مختلف أرجاء العالم، وأهم غاية هذه الوكالة النشاط في الساحة الدولية والدبلوماسية الإعلامية.

