إطلاق الدورة السابعة للدراسات الحوزوية الإلكترونية بمشاركة 17 دولة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلق قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، الدورة الصيفية الإلكترونية السابعة للدراسات الحوزوية، بمشاركة 17 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ونظّم الدورة معهد تراث الأنبياء (عليهم السلام) للدراسات الحوزوية الإلكترونية التابع للقسم، ضمن برامجه التعليمية المخصّصة للناطقين باللغة الأُردية.

وقال مدير المعهد، الشيخ حسين الترابي: إنّ" الدورة انطلقت بمشاركة 2048 من الرجال والنساء، توزعوا على 17 دولة منها: باكستان، والهند، وإيران، والعراق، وقطر، وكوريا، وألمانيا، والإمارات، وبريطانيا، وأستراليا، وماليزيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وبلجيكا، وبنغلاديش، وإيطاليا، وغيرها".

وأضاف، أنّ "الدورة تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، وتتضمن دروسًا علمية مكثفة في مادتي العقائد والفقه، يقدّمها أساتذة مختصون باللغة الأُردية، عبر منصة إلكترونية متكاملة".

وأوضح، أنّ "الدورة تهدف إلى نشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)، وتسهيل التعلم الحوزوي للناطقين بالأُردية بلغتهم الأم، ضمن منهج يجمع بين الأصالة العلمية والتقنية، بما يعزز من حضور الفكر الرسالي في الفضاء الرقمي".

ويُعد هذا البرنامج امتدادًا لمشروع العتبة العباسية المقدسة في تعزيز الهوية الدينية والفكرية، وتوسيع آفاق المعرفة الحوزوية خارج الحدود الجغرافية، باستخدام أدوات تعليمية عصرية ومؤثرة.

