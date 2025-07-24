اعتقال مسنة حاولت القيام بعملية الاغتيال لنتنياهو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أجهزة الأمن اعتقلت سيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، للاشتباه في ضلوعها بالتخطيط لاستهداف رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة العدل الدولية بتهمة جرائم الحرب ضد الإنسانية باستخدام عبوة ناسفة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن الشرطة، أن عملية التوقيف نُفّذت بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المرأة تواصلت مع أطراف أخرى في إطار الإعداد لمحاولة الاغتيال.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول دوافع السيدة أو هوية المتورطين الآخرين، في وقت أُحيل الملف إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق.

