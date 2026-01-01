استعدادات خاصة للعتبة الحسينية بإقامة مهرجان الليالي الزينبية لإحياء ذكرى وفاة السيدة "زينب"(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة، عن مواصلة الاستعدادات الخاصة باقامة مهرجان الليالي الزينبية لإحياء ذكرى وفاة السيدة زينب (عليها السلام)، قرب صحن الإمام الحسين (عليه السلام)، للفترة من 14 إلى 16 من شهر رجب.

وقال رئيس القسم الأستاذ محمد كريم في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن ''قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة، يواصل استعداداته الخاصة باقامة مهرجان الليالي الزينبية لإحياء ذكرى وفاة السيدة زينب (عليها السلام)"، مبينا أن "المهرجان سيقام في صحن العقيلة (عليها السلام) بجوار التل الزينبي وبالقرب من صحن الإمام الحسين (عليه السلام)، للفترة (5-7 كانون الثاني/ يناير 2026 ، 14-16 رجب)".

وأوضح أن "المهرجان سيقام بالتعاون مع الاقسام المعنية في العتبة الحسينية المقدسة، وسيشارك فيه عدد كبير من المواكب من داخل محافظة كربلاء وبقية المحافظات".

وأضاف أن "المهرجان سيتضمن افتتاح التل الزينبي طيلة ايام العزاء، بالاضافة إقامة الجلسات القرآنية ومعرض للصور, واقامة مجالس العزاء مع نشر الرايات ولافتات الحزن في أرجاء المكان والمنطقة المحيطة".

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة، ومن خلال توجيهات ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ترعى وتقيم العديد من البرامج الخاصة بمناسبة ولادات ووفيات أهل البيت (عليهم السلام) وفي اغلب المحافظات العراقية.

....................

انتهى / 323