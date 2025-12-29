قائد الثورة يعزي برحيل عضو مجلس خبراء القيادة آية الله شفيعي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قدم قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي تعازيه بوفاة الفقيه الجليل آية الله السيد علي شفيعي، عضو مجلس الخبراء القيادة.

وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم بخالص التعازي إلى أهله وتلاميذه ومحبيه، وإلى جميع أهالي الأهواز، بوفاة الفقيه الجليل أبو الشهيد، آية الله الحاج السيد علي شفيعي، رحمه الله، الذي كان من أعلام خوزستان الصالحين. إضافةً إلى عضويته في مجلس الخبراء، فقد كان لهذا العالم الجليل سجلٌ حافلٌ بالجهاد والخدمة منذ الحرب المفروضة التي دامت ثماني سنوات وحتى الآن، وبإذن الله، سيُرزق برحمة الله ومغفرته.

السيد علي الخامنئي

