إصدار كتاب "الدين والعالم الحديث" في إندونيسيا

صدر حديثا كتاب "الدين والعالم الحديث" في اللغة الإندونيسية وفي إندونيسيا، وذلك برعاية الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع).

يعد هذا العمل ملاحظات حول فهم نوع الصلة بين الدين والعالم الحديث. يبدأ هذا البحث بنظرة عابرة لتبيين مفهوم ضرورة الدين وعلاقته بالمفاهيم المماثلة. بعد ذلك، تم استعراض وجهات نظر مفكري المسلمين والغربيين حول هذا الموضوع، وحاول المؤلف تقديم أوجه التمايز بينهما.

وفي الخطوة الثانية من هذا الكتاب، سعى الكاتب لتقديم شرح مفصل لجوانب من وجوب العودة إلى الدين وضرورة رسالة الأنبياء من منظور علماء الإسلام، وفي هذا الفصل تمحور النقاش حول مواضيع كحاجة المجتمع إلى القانون، وأهمية إدراك الحق والسير في اتجاه، وقيمة التكليف والواجب الذي يقع عاتق الناس، وإدراك الطريق إلى الكمال، ثم تم التطرق إلى قضية التحدي المثير للجدل حول كفاية العقل والعلم في العصر الحاضر، وادعاء الدكتور سروش بشأن استغناء محمود عن الدين، ومن ثم دراستها وتقييمها.

وبعد ذلك، تمت الإشارة إلى الآثار الضارة للاعتماد المفرط على العلم والعقل في الغرب، وظهور الدين بشكل متزايد، خاصة الإسلام في تلك البلاد، وبيان أسباب التوجه نحو الإسلام من وجهة نظر المسلمين الجدد.

وقد ترجم كتاب "الدين والعالم الحديث" إلى اللغة الإندونيسية "هري سوبريانتو"، وصدر بالقياس الرقعي.

