نسبة الإنجاز أكثر من(75%).. تواصل أعمال فنية في مشروع سرداب الإمام الحسين(ع) ضمن مشاريع التوسعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تتواصل أعمال الملاكات الهندسية والفنية في مشروع سرداب الإمام الحسين (عليه السلام) – سرداب القبلة الكبير، الذي يربط صحن العقيلة زينب (عليها السلام) بصحن الإمام الحسين (عليه السلام)، ضمن مشاريع التوسعة التي تنفذها العتبة الحسينية المقدسة.

وقال رئيس قسم مشاريع توسعة صحن الإمام الحسين (عليه السلام) المهندس حسين رضا مهدي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "الأعمال في مشروع سرداب الإمام الحسين (عليه السلام) – سرداب القبلة الكبير، الذي يربط صحن العقيلة زينب (عليها السلام) بصحن الإمام الحسين (عليه السلام) تسير بوتيرة متواصلة ووفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع الالتزام بمعايير فنية وهندسية عالية تضمن سلامة التنفيذ ودقته".

وأوضح أن "نسب الإنجاز في السرداب تجاوزت (75%)، مبينا أن "المشروع يعد من الممرات الحيوية التي ستسهم في تنظيم حركة الزائرين وانسياب تنقلهم بين الصحنين، ولا سيما خلال مواسم الزيارات المليونية".

وأضاف أن "الملاكات الهندسية تواصل أعمالها وفق خطط مدروسة، وبما ينسجم مع الرؤية العامة للعتبة الحسينية المقدسة في تطوير البنى التحتية والخدمات المقدمة للزائرين".

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية العتبة الحسينية المقدسة الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية الخدمية في محيط العتبة المقدسة، بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين، ويعزز انسيابية الحركة ويحقق أعلى مستويات السلامة والراحة، تأكيدا لالتزامها بتقديم أفضل الخدمات للزائرين.

