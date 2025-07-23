العتبة الحسينية تطلق مراكز الإمام الحسين (ع) لإرشاد الزائرين الأجانب خلال زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم زيارة الأربعين، وضمن رؤيتها الدينية والإنسانية في خدمة الزائرين من مختلف الجنسيات، أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، عبر قسم العلاقات العامة، عن إنشاء مراكز متخصصة لخدمة وإرشاد الزائرين الأجانب تحت عنوان مركز الإمام الحسين (عليه السلام)، موزعة على عدد من المحاور الحيوية داخل كربلاء وخارجها.

وأوضح أن "هذه المبادرة جاءت بهدف توفير بيئة خدمية وإرشادية متميزة تليق بزوار الإمام الحسين (عليه السلام)، لا سيما من الجنسيات غير الناطقة بالعربية، من خلال إنشاء مراكز متعددة موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية، ومواقع داخل مركز المدينة القديمة”.

وأضاف أن "هذه المراكز ستقدم خدمات متكاملة، من الاستقبال والإرشاد، إلى توفير مرشدين متخصصين يتحدثون بلغات عالمية تشمل الإنكليزية، والألمانية، والفرنسية، والأوردو، والفارسية، والتركية، وغيرها"، مبينا أن "اختيار المرشدين يجري بالتعاون مع كلية اللغات في جامعة بغداد، وبإشراف أكاديمي من الدكتور علي حسين الزبيدي، لضمان الكفاءة الثقافية والدينية".

وبين "سيتم تقديم شروحات تفصيلية للزائرين حول تاريخ العتبات المقدسة، ومراسيم الزيارة، والمناسك العبادية، إلى جانب تنظيم برامج تبليغ ديني وتوعوي بالتعاون مع مبلغي العتبة الحسينية المقدسة وفضلاء من الحوزة العلمية في النجف الأشرف، بما يضمن إيصال الرسالة الدينية والثقافية بلغة واضحة وأسلوب يتماشى مع الخلفيات المتنوعة للزائرين”.

وأكد أن "هذه المبادرة تعد من الخطوات النوعية التي تعكس البعد العالمي لزيارة الأربعين، وترسخ قيم التواصل الثقافي والديني بين الشعوب"، مشددا على أن "العتبة الحسينية المقدسة تسعى باستمرار إلى تطوير أدواتها الخدمية والدعوية بما يتناسب مع حجم الزيارة وأهميتها على مستوى الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء".

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي العتبة الحسينية المقدسة إلى تقديم خدمات نوعية تستوعب التنوع الثقافي واللغوي لملايين الزائرين المشاركين في إحياء زيارة الأربعين، وتجسيد رسالتها في الانفتاح والتواصل مع العالم، بما يليق بمقام الإمام الحسين (عليه السلام) ويعزز البعد الإنساني والعالمي لهذه المناسبة الخالدة.

