وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، اليوم، أنّ 21 طفلاً توفوا بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة خلال الساعات الـ72 الماضية.

وقال أبو سلمية: «وصلت هذه الوفيات خلال الـ72 ساعة الماضية إلى مستشفيات غزة»، مشيراً إلى أنّنا «مقبلون على أرقام مخيفة من الوفيات بسبب التجويع الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة».

وأشار إلى أنّ «900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع، 70 ألفاً منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية».

من جهتها، اتّهمت الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية أيار، غالبيتهم كانوا بالقرب من مواقع «مؤسسة غزة الانسانية» المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في حديثٍ لوكالة «فرانس برس»، إنّه «حتى 21 تموز، سجلنا استشهاد 1054 شخصاً في غزة بينما كانوا يحاولون الحصول على الطعام، 766 منهم استشهدوا بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و288 بالقرب من قوافل مساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى».

كذلك، رأى الاتحاد الأوروبي أنّ «قتل مدنيين يطلبون مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه».