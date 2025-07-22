هلاك جندي للإحتلال خلال معارك مع المقاومة جنوبي قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، بمقتل الجندي فلاديمير لوزا" في كتيبة 7020، اللواء 5، في معارك جنوب قطاع غزة في مدينة رفح.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سُمح بنشر اسم جندي قتيل من الجيش الصهيوني وتم إبلاغ عائلته "مقتل الرقيب أول (احتياط) فلاديمير لوزا، ٣٦ عامًا، من عسقلان، وهو جندي في الكتيبة ٧٠٢٠، اللواء الخامس، في معركة جنوب قطاع غزة".

وأمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال، عن هلاك جندي وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود الذين يعترف الاحتلال بهلاكهم إلى 894 منذ بداية الحرب.

يأتي هذا بينما تحدّثت منصات صهيونية عن 3 "أحداث أمنية" خلال اليوم أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

