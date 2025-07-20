اكثر من (1285) متطوع لتقديم أفضل الخدمات خلال الزيارة الأربعينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كرّم الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة "حسن رشيد جواد العبايجي" مجموعة من منتسبي ومتطوعي قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب في العتبة الحسينية المقدسة تثمينا لدورهم في تقديم الخدمات المختلفة للزائرين خلال زيارة العاشر من المحرم.

واعلن القسم المذكور ان اكثر من (1285) متطوع سيساندون عمل مختلف اقسام العتب الحسينية لتقديم افضل الخدمات لملايين الزائرين خلال الزيارة الاربعينية التي ستشهدها مدينة كربلاء المقدسة مطلع الشهر المقبل.

وقال رئيس القسم "علي زكي كامل التميمي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" اليوم السبت شهد تكريم منتسبي القسم الذين ساهموا وقدموا الخدمات الانسانية والاسعافية والطبية لزائري الامام الحسين (عليه السلام) التي شارك بها (650) منتسب من القسم من قبل الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ "حسن رشيد جواد العبايجي" تقديرا لجهودهم في تقديم خدمة الاسعافات الاولية مجانا في ليلة تبديل الراية والاول من المحرم ويومي التاسع والعاشر منه وفي "ركضة طويريج"، ويوم الثالث عشر من المحرم في شعيرة دفن الاجساد التي شهدت مشاركة جماهيرية غفيرة".

واضاف "التميمي" قائلا ان" القسم وكعادته دأب على المساهمة في الزيارات المليونية التي تشهدها مدينة كربلاء المقدسة، وابرزها زيارة الاربعين المباركة من خلال المشاركة في تقديم خدمات عدة، منها الانسانية والتنموية وابرزها خدمة الاسعافات الاولية، ودليل الزائر، وفوج الخدمة الحسينية"، بالاضافة الى " خدمة مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، اما ما يخص الخدمات التنموية فهي خدمات فنية ثقافية في مختلف المجالات التي يختص بها القسم من خلال جميع شعبه مثل كشافة الوارث، والتدريب واعداد البرامج، والتنمية الاجتماعية، والفنون والمسرح، ورعاية الشباب، وجميع ملاكاتها ستشارك في تقديم مختلف انواع الخدمات لزائري ابي عبد الله الحسين (عليه السلام)، حيث سيشارك اكثر من (1285) متطوع سيأتون من مختلف المحافظات العراقية، وجميعهم من المستفيدين من النشاطات التي يقدمها قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب في العتبة الحسينية المقدسة، ومعهم المتطوعون من محافظة كربلاء المقدسة"، موضحا بالقول ان" هذه الخدمات سيستمر تقديمها من قبل المتطوعين على مدى (10) ايام متواصلة في مدينة كربلاء المقدسة وعلى مدار (24) ساعة يوميا".

